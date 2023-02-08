İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ev ve işyerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Turgutlu ilçesinde N.K.Y. (50) isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda; 2,78 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 3,39 gram esrar maddesi, 1,41 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 209 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.