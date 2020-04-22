‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız' dediler büyüklerine mesaj verdiler

Türkiye'deki farklı il ve ilçelerden çocuklar Manisa'da görev yapan öğretmen Arzu Şahin Ünal öncülüğünde ‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız' diyerek hem bayramlarını kutladı hem de büyüklerine en tatlı halleriyle ‘Evde kal' mesajı verdi.

Manisalı Fen Bilgisi Öğretmeni Arzu Şahin Ünal tarafından hayata geçirilen projede farklı şehirlerden çocuklar aynı videoda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. En tatlı halleriyle bayram kutlaması yapan minikler, ‘Benim için evde kalır mısın Türkiye' mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Elazığ, Turgutlu, Muş, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Ordu, Balıkesir, Antalya, Manisa, Adana, Malatya gibi farklı şehirlerden ilk ve ortaokul çağındaki çocukların 'Sanki her tarafta var bir düğün' şarkısını seslendirerek katıldığı videonun sonunda daha minik çocukların en tatlı halleriyle ‘Benim için evde kalır mısın Türkiye?' mesajı vermesi büyük beğeni topladı.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda Fen Bilgisi Öğretmeni olan Arzu Şahin Ünal, “23 Nisan için harika bir çalışma hazırladık. ‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız' dedik ve Türkiye'nin pek çok ilinden çocuklarımızın gönderdiği videolarla biz bayramımızı kutladık. Videomuzun devamında ise yaşça küçük çocuklarımızın daha tatlı ve daha ikna edici olduklarını düşündüğümüz için onların ağzından büyüklerimize evde kal mesajını ilettik.” dedi.