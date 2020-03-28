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Evde kalanlara sosyal medyadan harmandalı öğretiyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden harmandalı oynamayı öğretiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden harmandalı oynamayı öğretiyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi ve morallerini yüksek tutmalarını amaçlayan Sarıgöllü halk oyunları eğitmeni İnci Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir etkinliğe imza attı. Her gün saat 16.00'da sosyal medya hesabı üzerinden 20 dakikalık yayınlarla kendisini izleyen insanlara harmandalı oynamayı öğreten Aktaş, büyük ilgi gördü. Aktaş, "Korona virüs nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşlarımızın evlerinde halk oyları öğrenmek, boş zamanlarını eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenliyorum. İlk etapta harmandalı oyunu ile başladım. Zamanla diğer yöresel oyunlarımızı öğretmek için de çalışma yapıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan 20 dakikalık bir eğitim vermekteyim. Etkinlikte vatandaşlarımızın da moral ve motivasyonlarını yerine getirmeyi düşündüm. Gerçekten büyük ilgi görmesi beni de çok mutlu etti''dedi.

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