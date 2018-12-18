Evi yanan aileye eşya desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen Demirci ilçesinden Hatice-İbrahim Yavuz çiftine televizyon, çamaşır makinesi ve buzdolabı desteğinde bulundu.

Evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılmaz hale gelen İbrahim- Hatice Yavuz çiftine yardım eli Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden uzandı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Hatice-İbrahim Yavuz çiftine televizyon, çamaşır makinesi ve buzdolabı desteğinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fırat Özcan, Demirci Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kazım Aysan da Demirci ilçesinden Hatice- İbrahim Yavuz çiftini ziyaret eşyaları teslim etti.

Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan Yavuz çifti, zor günlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerinin yanında olduğu için teşekkür etti.