Evi yanan aileye eşya desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kendilerini unutmadıklarını belirten aile, Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ederek, hayır dualarında bulundu.

Sosyal projeleri ile vatandaşa destek çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde evi yanan bir aileye eşya yardımında bulundu. Kula ilçesi Bey Mahallesi'nde yaşayan Bedez ailesine eşyalarını Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kötü günlerinde de yanlarında olduğunu belirten Bedez ailesi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti, hayır dualarında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Bedez ailesine Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti.