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Evinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler olduğu ihbarı üzerine yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler olduğu ihbarı üzerine yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilkavak Mahallesi'nde ikamet eden T.Y. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız tabanca, tüfek ve mermiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden, şahsın ikametinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama da 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 7.65 mm, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli T.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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