İhlas Haber Ajansı

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Evinde silah ve uyuşturucu yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir ihbar üzerine M.Ö. (32) isimli şahısın Beşeylül Mahallesi Misaki Milli Caddesi üzerinde bulunan evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 2.38 gram metemfetamin, 5.03 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, naylon içerisinde çok sayıda fişeklemede kullanılmak üzere hazırlanmış peçete ele geçirildi.


Zanlı M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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