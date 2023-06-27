Evinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 26 Haziran saat 21.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ü.E. isimli şahsın ikametgâhında yapılan aramada 638 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar, 75 gram metanfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve şarjör, 32 adet 9 mm fişek, 1 bıçak ele geçirildi. Şüpheli Ü.E. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.