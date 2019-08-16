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Evine girerken apartman girişinde bıçaklandı

Turgutlu’da genç bir adam gece saatlerinde evine girmek isterken apartman önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Turgutlu'da genç bir adam gece saatlerinde evine girmek isterken apartman önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evine girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Savaş Sokak'ta bulunan evine girdiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, Y.B.P.'i (35) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı şahsı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.


Peker'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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