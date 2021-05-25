Evini kenevir üretim merkezine döndürmüş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kapalı alanda kenevir yetiştirme tesisatları ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde hint keneviri yetiştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bugün yapılan operasyonda Sakarya Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde bulunan R.Ş. (39) isimli şahsa ait yerde yapılan aramada, kenevir üretiminde kullanılan düzenek, çadır havalandırma, ışıklandırma, sıvı hale getirilmiş gübreler, damla sulama sistemi, nem ayarlama cihazları ve dikili halde 4 adet kafaları oluşmuş ve boyları 1-50 santimetre arasında değişen hint keneviri maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili R.Ş. gözaltına alınırken emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.