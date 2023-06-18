Evinin deposunda sahte alkol yapıp satan şahıs jandarmaya yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte alkol üretimi yapılan evde litrelerce alkol ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.K. isimli şahsın ikametgahında bulunan depoda kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaştı. 17 Haziran günü saat 22.00 sıralarında söz konusu ev ve evin deposunda yapılan aramada sahte 50 litre viski, 20 litre rakı, 20 litre votka, 200 litre şarap, 10 litre etil alkol, 15 adet plastik malt tüpü, yarım kilo anason tohumu, 3 kilogram karbon, 2 adet damıtma bidonu ve farklı markalara ait boş alkol şişesi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 14 adet 7,65 mm çapında fişek ve 68 adet 8 mm çapında kuru sıkı fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.