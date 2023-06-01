Evinin önündeki parkta intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bunalıma giren 3 çocuk babası, evinin yakınındaki parkta tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, bu sabah saat 06.30'da sıralarında Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Prof. Dr. Şükrü Elçin Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, parkta bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede şahsın tabancayla başına ateş ederek intihar ettiğini tespit etti. Parkta cansız bedeni bulunan kişinin parkın karşısında ailesiyle birlikte yaşayan ve bir süre önce eşinden ayrılan 3 çocuk babası 48 yaşındaki D.A.Ö. olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.