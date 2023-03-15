'Evleneceğim' dediği için öldürülmüş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eski eşini sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra kendi çenesine tüfeği dayayarak intihara teşebbüs eden cani adamın ifadesine ulaşıldı. Suçlamaları kabul eden Ali Alkan, eski eşi Hülya Alkan'ın başka bir kişiyle evlenmeyi planladığı için öldürdüğünü söylediği ve "Öldürmeden ona evlenmemesini söyleyecektim. Eğer bunu kabul etseydi, öldürmekten vazgeçecektim. Hülya'ya 'evlenme' dedim. O da 'evleneceğim' dedi. Ben de bunun üzerine av tüfeğiyle ateş ettim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili; boşandığı eşi Hülya Alkan'ı sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle intihara kalkışan Ali Alkan hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede çene kısmından ağır yaralanan Alkan'ın ifadelerine de ulaşıldı. Suçlamaları kabul eden Alkan'ın, eski eşini başka bir kişiyle evlenmeyi planladığı için öldürdüğünü söylediği ve "Öldürmeden ona evlenmemesini söyleyecektim. Eğer bunu kabul etseydi, öldürmekten vazgeçecektim. Hülya'ya 'evlenme' dedim. O da 'evleneceğim' dedi. Ben de bunun üzerine av tüfeğiyle ateş ettim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan tüfeğin sahibi İ.H.Ü.'nün ifadesi de iddianamede yer aldı. İ.H.Ü'nün, arkadaşının oğlu olan sanığın evine geldiğini, bir süre av üzerine sohbet ettiklerini, sanığın kendisinden ava gitmek için tüfek istediğini söylediği belirtildi.

Alkan'ın ölmüş babasının hatırına evdeki av tüfeklerinden eski olanını kendisine verdiğini anlatan İ.H.Ü, sanığın eski karısını öldürmeyi planladığından haberi olmadığını iddia etti.

İddianamede sanığın, olay günü caddede maktulün işten dönmesini yaklaşık 1 saat beklemesi ve babasının arkadaşından av tüfeği temin etmesi dikkate alınarak, cinayeti "tasarlayarak" işlediği kanaatine varıldığı yer aldı.

Sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Manisa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın geçmişi

Olay 17 Kasım 2022 günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Alkan (40), aynı zamanda akrabası da olan boşandığı 3 çocuk annesi Hülya Alkan'ı (41) takip ederek, bir sokakta durdurdu. Burada başlayan tartışma sonrası Ali Alkan yanında getirdiği pompalı tüfekle Hülya Alkan'a ateş etti. Göğsüne saçmaların isabet ettiği Hülya Alkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ali Alkan da aynı tüfekle kendini çenesinin altından vurarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hülya Alkan ve Ali Alkan hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hülya Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.