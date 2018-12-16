Evleri yanan aileye eşya desteği

Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi İcikler Mahallesinde ikamet eden Çayır çiftini kötü günlerinde yalnız bırakmayarak çekyat, buzdolabı ve çamaşır makinesi desteğinde bulundu.

Demirci ilçesi İcikler Mahallesinde ikamet eden Ali İrfan-Güllü Çayır çiftinin eşyaları evlerinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de Çayır çiftini zor günlerinde yalnız bırakmayarak eşya desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fırat Özcan, Demirci Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kazım Aysan, Çayır çiftini ziyaret ederek eşyaları teslim etti. Aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini ileten daire başkanları, Manisalı vatandaşların iyi günde de kötü günde de yanında olduklarının vurgusunu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine uzanan yardım eli nedeniyle mutluluğunu paylaşan Çayır çifti, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.