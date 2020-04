Evlerinden otizme mavi ışık yaktılar

Manisa'da öğrenciler 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında bu kez evlerinden mavi ışık tutarak farkındalık oluşturdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Korona virüs nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitim alan öğrenciler, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde okulda olmasalar da mavi renklere bürünerek, hazırladıkları videolarla ve afişlerle otizmli bireylerin yanında olduklarını gösterdi.

Okul Müdürü Evra Seda Satan, “436 mevcudumuzla okula sığdırdığımız hayatı son yaşadığımız süreçle birlikte evlere sığdırmaya başladık. EBA TV'nin yanında, öğretmenlerimizin bizzat kendilerinin yaptığı online eğitimlerde bugün ekranlar maviydi. Hepimiz geçen yıllarda olduğu gibi yine mavilendik ve otizmin bir hastalık olmadığı, farklılık olduğu konusunda etrafımızda farkındalıklar oluşturmaya devam ettik. Evde olsak da şartlar Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini engellemiyor. Sanılanın aksine süreçle birlikte daha çok çalışır olduk. Eskiden olduğu gibi her günün hakkını vermek adına, her günümüzü planlayıp, üzerinde saatlerce istişare ediyoruz. Bu süreçte velilerimiz de her zaman olduğu gibi yanımızda yürüyerek, yine büyük bir aile olduğumuzu kanıtladılar. 2 Nisan Otizm farkındalık günü kapsamında, çocuklara bilgiler verip, şarkılar söyledik, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları yaptık. Uzaktan sürdürdüğümüz her yarışma kapsamında, dereceye girenler yine madalya ile ödüllendirilmeye devam ediyor. Okullar açıldığında büyük bir kutlama eşliğinde kalabalık bir madalya töreni olacak inşallah. Çocuklar bu heyecanla etkinliklere daha çok motive oluyorlar.” dedi.