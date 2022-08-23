Evrenos'ta 30 Ağustos Zafer Kupası heyecanı

Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ‘30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası' düzenlenecek.

Yunusemre Belediyespor ve Manisa Yıldız Spor Kulübü işbirliği ile düzenlenecek organizasyonda 15 takım sahada mücadele edecek. 2011-2012 doğumluların katılacağı Zafer Kupası'nda Manisa Sanayi Yıldızspor, Yunusemre Belediyespor, Manisa Yıldızspor, Murat Germen SK, Manisa Futbol Kulübü, Akhisarspor, Selvilitepe, Karaköyspor, Turgutlu Ege, Şehitler SK, Salihli Anka, Akhisar Karabulut, Horozköyspor, Kuzeygücü, ve Akgünspor takımları mücadele edecek. Bir gün boyunca Evrenos'ta yapılacak turnuvada gruplarından çıkan takımlar, çeyrek final, yarı final ve final heyecanı yaşayacak.

Hüseyin Şahin: ‘Fair play ön planda olacak'

Manisa Yıldız Spor Kulübü Altyapı Sorumlusu Hüseyin Şahin, “30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde merkez ve ilçe takımlarının yer aldığı bir organizasyon olacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği ve bu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan gençlerimiz sporla büyüyor, yetişiyor; bu da bize gurur veriyor. Manisa'nın iki Bal Ligi ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor ve Yunusemre Belediyespor'un işbirliği ile turnuvada sporun içinde barındırdığı dostluk, kardeşlik ve Fair Play'in ön plana çıkacağı müsabakalar olacağından şüphemiz yok. Katılım gösteren tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.