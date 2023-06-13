'Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi'nde 2. etap başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de bir ilk olarak uygulamaya başlattığı "Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi" 2. etap ile devam ediyor.

Alaşehir ilçesi Killik-Muradiye hattı ile başlayan ilk etabın ardından 2. etap olan Akhisar ilçesi Süleymanlı-Muradiye hattında da ilk taşıma işlemi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ile birlikte ilk taşıma işlemini yerinde takip etti. İlçelerden ve Süleymanlı çevresinden gelen evsel atıkların taşındığı konteynırlar mobil vinç aracılığıyla tren vagonlarına yüklenerek Manisa'ya yola çıktı. Muradiye transfer istasyonuna gelen konteynırlar ise buradan alınarak Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilerek bertarafı sağlanacak.

“6 ilçeden günlük 375 ton evsel atık taşınacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de bir ilk olarak uygulamaya başladığı çevreci projelerinden "Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi"nin ikinci etap çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, “Bugün itibariyle çevreci projelerimizden olan ve Türkiye'de ilk olan evsel atıkların trenle taşınması projesinin 2. etabı olan Süleymanlı-Muradiye hattının taşımasını başlatmış bulunmaktayız. Bu hattan 6 ilçemizden günlük 375 ton evsel atığın trenle taşınması hedefleniyor. Bu sayede evsel atıklarımızın daha güvenli bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla yol ve trafik güvenliğini riske atmamak amacıyla, çevreye olan duyarlılığımızdan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür yatırımlara imkanlar dahilinde devam edeceğiz. Kazasız bir taşımacılık temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Günlük 15 konteynır taşıma yapılacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, projeyle ilgili olarak, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Türkiye'de bir ilk olan 'Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi'nin 1. etabını Killik-Muradiye hattı ile başlatmıştık. Bugün itibari ile 2. hattımız olan Soma-Kırkağaç-Akhisar ve Gördes ilçelerimize ait evsel atıkların, Süleymanlı-Muradiye hattını devreye almış bulunmaktayız. Bu hat ile günlük, sızdırmaz özellikli 15 konteynırımızla evsel atıklarımızı Muradiye Mahallesi'ne, Manisa'ya taşıyoruz. Bu projemiz çerçevesinde zaman ve akaryakıt tasarrufunda bulunurken, tırlarımız da karayolları güvenliğine katkı sağlayarak, trafiğe daha az çıkacak. Ayrıca bu taşımacılık esnasında bu konteynırlarımızı taşıyan tırlarımız, ilçe merkezlerinden geçiyordu. Burada da çevreye olan duyarlılığımızı bir kez daha gösterip egzoz emisyon kirliliği açısından daha temiz taşımalarımızı yapacağız. Bu proje çerçevesinde Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne, projemiz ortağı olan Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.'ye de teşekkür ediyorum. Manisa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.