Fabrika çalışanları aile pikniğiyle yaza veda etti

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Klimasan, İzmir Çiçekliköy'de düzenlediği geleneksel aile pikniğiyle yaza veda etti.

Manisa OSB'de faaliyet gösteren Klimasan, her yıl düzenlediği geleneksel piknik etkinliğini bu yıl da devam ettirdi. Klimasan çalışanları ve aileleri geleneksel olarak düzenlenen yaza veda pikniğinde bir araya geldi. Kahvaltıdan barbeküye, eğlenceli oyunlardan sürpriz hediyelere kadar her şeyin düşünüldüğü pikniğe yaklaşık bin 200 kişi katıldı. Yazdan kalan son güzel günlerin tadını çıkarmak ve geniş Klimasan ailesi olarak yaza hep birlikte veda etmek isteyen çalışanlar için İzmir ve Manisa'dan piknik alanına gidişleri servislerle sağlandı. Güne kahvaltıyla başlayan aileler sonrasında çeşit çeşit lezzetlerden oluşan bir ızgarayla keyifli bir öğle yemeğinin tadını çıkarttılar. Etkinliğin sonuna doğru tüm misafirlere dondurma, çay ve kek servisleri yapıldı. Öte yandan piknikte katılan herkesin gönlünce eğlenebileceği etkinlikler düzenlenerek özenle seçilmiş sürpriz hediyeler dağıtıldı. Çocuklar, onlara özel olarak kurulan etkinlik atölyelerinde eğlenme imkanı bulurken şişme eğlence alanlarında ve oyun parkurlarında oynadılar. Yaşıtlarıyla düzenlenen yarışmalara katılan çocuklar palyaçolarla eğlendiler, animatörler eşliğinde yüzlerini boyattılar ve çocuk kulübünde hoşça vakit geçirdiler. Sunucular eşliğinde organize edilen gülle savaşı, çuval yarışı, engelli koşu, futbol arena, halat çekme ve tavla turnuvası gibi çeşitli yarışmalara katılan Klimasan çalışanları ve aileleri hem yeteneklerini sınadılar hem de bolca güldüler. Tüm katılımcılar müzik ve danslar eşliğinde hünerlerini sergiledi. Okul çağında olan çocuklara ise çantalar armağan edildi. Piknik bitiminde ailelerin evlerine servislerle konforlu bir şekilde evlerine ulaşmaları sağlandı.