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Fabrika sahibini öldüren zanlı tutuklandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytinyağı fabrikası sahibinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytinyağı fabrikası sahibinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde 2 Mayıs'ta zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık'ı (60) sahibi olduğu fabrikanın yakınlarında boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Tercümanlar aracılığıyla yapılan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden 19 yaşındaki M.A., dün yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanmıştı.

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