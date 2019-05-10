Fabrika sahibini öldüren zanlı yurt dışına kaçarken yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir zeytin yağı fabrikası sahibinin boğazını keserek öldüren cinayet zanlısı yakalandı.

Olay, 2 Mayıs Perşembe günü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede zeytin yağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık sahibi olduğu fabrikanın yakınlarında boğazı kesilmiş bir halıya sarılı vaziyette ölü bulundu. Cinayet zanlısının yakalanması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma istihbarat ve JASAT unsurlarından oluşan özel bir ekip kuruldu. Olay yerinden alınan parmak izlerinden şüphelinin aynı fabrikada çalışan Pakistan uyruklu 19 yaşındaki Masan Aftaş olduğu tespit edildi.

Masan Aftaş'ın yakalanması amacıyla jandarma ve emniyet birimlerine ayrıca yurt dışına kaçma olasılığı nedeniyle sınır birliklerine ve Göç İdaresi Müdürlüklerine şüphelinin bilgileri ve fotoğrafları acil koduyla iletildi.

Çevre il ve ilçelere giden yol üzerinde bulunan tüm kameralar tek tek incelenerek katil zanlısı Masan Aftaş'ın öldürdüğü fabrika sahibi Yusuf Büyükaşık'ın aracını da çalarak İstanbul'a gittiği tespit edildi. İstihbarat ekiplerince yapılan teknik çalışma sonucunda şüphelinin İstanbul'a bağlı Arnavutköy ilçesinde bulunan tanıdıklarının yanında olduğunun tespit edilen Aftaş'ın yakalanması için harekete geçildi. Aftaş'ın yakalanması için İstanbul'a görevlendirilen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'da çalışmalara başladığı esnada Aftaş'ın Edirne'ye kaçtığını tespit etti. Edirne'ye hareket eden ekiplerin başarılı çalışması sonucu Aftaş yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan Pakistan uyruklu Masan Aftaş, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi.