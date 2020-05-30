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Fasulye bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri fasulye bahçesinde kenevir yetiştirdiği öğrenilen şahsa operasyon düzenlenledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri fasulye bahçesinde kenevir yetiştirdiği öğrenilen şahsa operasyon düzenlenledi. Operasyonda ele geçirilen 511 kök kenevir imha edilirken gözaltına alınan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Hamit Mahallesi'nde M.S. adlı kişinin fasulye bahçesinde kenevir yetiştirdiği istihbaratı alan ekipler harekete geçti. M.S.'nin fasulye bahçesinde yapılan kontrollerde belirli aralıklarla ekili ve bakımları yapılmış şekilde boyları 7 ile 35 santimetreye ulaşan 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri numune alınarak imha edilirken M.S. ise gözaltına alındı.



Şüpheli M.S. “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Mukaberesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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