Fatih Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 20 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline başlayacak olmasıyla birlikte Manisa İl Müftülüğü bünyesindeki 4-6 yaş Kur'an kurslarında da karne heyecanı yaşandı. İlk kez karne almanın heyecanını yaşayan miniklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Manisa'da okullardan önce Kur'an kurslarında karne heyecanı yaşandı. Manisa İl Müftülüğü bünyesinde yer alan 4-6 yaş Kur'an kursuna katılan öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Şehzadeler İlçe Müftülüğü'ne bağlı Fatih Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu'ndaki 30 öğrenci ara tatil nedeniyle düzenlenen törenle karnelerini aldı. Kur'an Kursu öğreticilerinin elinden karnelerini alan minik öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, karnelerinin yanında küçük hediyelerle de mutlulukları ikiye katlandı.