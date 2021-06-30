Fedakar doktor ve eşine teşekkür ziyareti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde izin gününde hemşire eşi Yağmur Küçücük'e korona virüs aşılama çalışmasında 9 saat boyunca yardım eden Dr. Taner Küçücük'ün fedakarlığını twitter hesabından paylaşarak teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra AK Parti Sarıgöl ilçe Başkanı Nihat Demirci ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret ederek teşekkür etti.

Sarıgöl Devlet Hastanesinde görevli acil servis doktoru Taner Küçücük, nöbetten çıktıktan sonra Covid-19 aşılama çalışmasında görevli olan eşi Hemşire Yağmur Küçücük'ü işyerine bıraktı. Sarıgöl Devlet Hastanesi Hüseyin Gümüşlü pandemi tanı ve tedavi merkezi önünde çok sayıda vatandaşın aşı için beklediğini gören doktor Taner Küçücük, eşine yardım etmek için 9 saat aşılama merkezinde yardımcı oldu. Eşi hemşire Yağmur Küçücük'ün eşinin yaptığı yardımı twiter hesabından paylaşması üzerine mesajı kendi hesabında paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkçı çifte teşekkür etti. Bakan Koca'nın paylaşımıyla mutlu olan sağlıkçı çifti AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret ederek çiçek ve çikolata takdiminde bulunarak tüm sağlık görevlileri adına fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Gurur duyuyoruz"

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl Devlet Hastanesi başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman'ın makam odasında yaptığı teşekkür konuşmasında, "Tüm sağlık çalışanları Covid-19 sürecinde fedakarca çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Bir çok sağlık görevlisi vefat etti ama yılmadılar çalışmaya devam ettiler. Bu çalışmalar içerisinde hastanemiz doktorlarından Taner ve eşi hemşire Yağmur Küçücük çiftinin fedakarca çalışmaları bizleri ayrı bir gurur verdi. Bu nedenle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

"Herkes aşı olsun"

Sarıgöl Devlet Hastanesinde görevli Dr. Taner Küçücük ve eşi hemşire Yağmur Küçücük çifti de bu salgını yenmenin tek yolunun aşılamadan geçtiğini, tüm sağlık çalışanlarının bu süreçte fedakarca çalışmaya devam ettiklerini belirterek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.