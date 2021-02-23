Federasyon Başkanı Özmekik'ten Yunusemre Belediyespor'a ziyaret

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Genel Sekreter İsa Ayan, Asbaşkan Akif Sıtkı Esen, Disiplin Kurulu Başkanı Bilal Turan Küçükarpacı, Disiplin Kurulu Üyesi Yaşar Demir ve Manisa Badminton İl Temsilcisi Ali Haydar Aras ile birlikte Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü'nde gerçekleşen ziyarette Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Zabıta İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulübü Bireysel Spor Koordinatörü Güliz Onater, Yunusemre Belediyespor Kulübü Kadın Lokalleri Sorumlusu Özlem Narinç, Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider ve Badminton Antrenörü İsmet Özel katıldı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yunusemre Belediyespor'un tüm imkanları kullanarak spor kulübü ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik'te Kulüp Başkanı Alkan'a badminton sporuna desteklerinden dolayı eşofman ve kupa hediye etti. Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Yunusemre Belediyespor'un spora ve badminton branşına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve badminton takımına başarılar diledi.