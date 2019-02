Federasyondan Başkan Çelik'e önemli görev

Muay Thai Federasyonu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i, 7 il, 350 kulüp ve 10 binin üzerinde sporcunun bağlı olduğu Muay Thai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine atadı. Başkan Çelik mazbatasını As Başkan Şakir Bayramoğlu'ndan aldı.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muay Thai Federasyonu tarafından spora verdiği destekler nedeniyle Muay Thai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Muay Thai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu ve Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanlık mazbatasını Çelik'e takdim etti. Federasyon As Başkanı Bayramoğlu'nun takdim ettiği mazbata ile birlikte Başkan Çelik, Türkiye genelindeki 9 Bölge yürütme kurulu başkanından biri oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in her zaman spora ve sporcuya büyük destekler verdiğini ifade eden Muay Thai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu, “Muay Thai Federasyonu olarak, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine atamış bulunuyoruz. Manisa, İzmir Aydın, Muğla, Denizli, Afyon ve Uşak illeri Ömer Başkanımıza bağlı şehirler olacak. Bu şehirlerimizde 10 bini geçen sporcumuz var. Bu 8 şehirdeki 350 civarındaki spor kulübü Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Belediye Başkanımızın yetkisinde olacak. Değerli Belediye Başkanımız geçmiş dönemlerde de sürekli yapmış olduğumuz müsabakalarda bizim destekçimiz olmuştur. Manisalı sporcularımızın müsabakalara katılabilmesi için gerek araç gerekse harcırah temini noktasında her zaman destek olmuştur. Bu nedenle Muay Thai Federasyonu olarak bu görevi en iyi şekilde yerine getirebileceğine inandığımız için değerli Belediye Başkanımızı Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine atadık. Bundan sonra Ömer Faruk Çelik Başkanımız, Muay Thai sporunun hem abisi hem de hamisi olmuş olacak inşallah” dedi.

“10 bin sporcu için büyük büyük bir titizlikle çalışacağız"

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana Şehzadeler Belediye Başkanı olarak spora ve sporcuya her alanda destek olduklarını ifade eden Başkan Çelik, ”Tarafıma tevdi edilen bu görev nedeni ile çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana 5 yıllık süreçte her zaman spora ve sporcuya imkanlarımız ölçüsünde destekler verdik. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü kurarak birçok gencimizin değişik branşlarda spor eğitimi almasına vesile olduk. Kulübümüz bünyesindeki Muay Thai takımımızdan 11 tane milli sporcu yetiştirdik. Bu sporcularımız sıfırdan başlayarak kulübümüzde yetişmiş olan sporcularımızdır. Türk Milli Takımımız adına Mücadele eden kulübümüz sporcuları 2016 yılında 2 Balkan Şampiyonu, Tayland'da 2017 yılında yapılan Muay Thai Dünya şampiyonasında 1 Dünya Şampiyonu, 1 Dünya 3'üncüsü, 2018 Yılında Rusya'da Bir Avrupa 2'ncisi, yine 2018 yılında Antalya'da yapılan Avrupa Kupası Şampiyonasında bir 2'ncilik, bir 3'üncülük madalyasını ülkemize kazandırdık. Bu 11 milli sporcumuz çeşitli dereceler alarak o salonlarda İstiklal Marşımızı okutarak şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirdi. Her seferinde bizim göğsümüzü kabarttılar. Bugün Muay Thai Federasyonu tarafından şahsıma Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanlığı gibi önem bir görev tevdi edildi. Bugüne kadar şehrimizdeki sporcularımız ile ilgili birçok çalışmalar yaptık. İnşallah bundan sonra da Manisa, İzmir Aydın, Muğla, Denizli, Afyon ve Uşak'taki yüzlerce kulübümüzdeki 10 binin üzerindeki sporcumuz için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Böylesine önemli bir göreve bizleri layık gören, Muay Thai Federasyonunun yönetim kuruluna, değerli As Başkanımıza ve bizim sporla buluşmamıza vesile olarak kulübümüzde yüzlerce sporcunun yetişmesinde büyük emekleri olan Milli Antrenör Ediz Barış'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte andan yapılan atamanın hemen ardından Federasyonun resmi internet sitesinde Başkan Çelik'in ismi ikinci sıradaki yerini aldı.