Fenerbahçe, İstanbul'a takım otobüsüyle dönüyor

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'a hava yolu yerine takım otobüsüyle gidecek. Bu kararı maç sonrası soyunma odasına giren Başkan Ali Koç verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'a takım otobüsüyle dönecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından soyunma odasına inerek, futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini söyledi. Maçtan önce hava yoluyla önce İzmir'e oradan da takım otobüsüyle Manisa'nın Akhisar ilçesine gelen sarı-lacivertliler, aldıkları mağlubiyet sonrası İstanbul'a olan yaklaşık 380 kilometrelik mesafeyi karayoluyla gidecek. Başkan Ali Koç'un stattan ayrılmasının ardından futbolcular da otobüse binerek yola çıktı. Sportif Direktör Damien Comolli de takım otobüsünde yer aldı.

Öte yandan maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakırken, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, takımını tebrik ettiğini belirterek, "Hem Avrupa, hem ligi, hem de kupa gerçekten zor. Bir oyuncumuz sezonu kapattı. İnşallah bundan sonra yenilmeden yolumuza devam ederiz" dedi.