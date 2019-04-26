Fenerbahçeli başkana son veda

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin (59) Fenerbahçe Bayrağı örtülü tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir dönem DYP ilçe yönetiminde ve Belediye Meclis Üyeliği ile Kızılay Derneği Salihli Şubesinde aktif olarak görev alan Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin kanser tedavisi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Başkan Sezgin için memleketi Hamidiye Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Sezgin'in tabutu Fenerbahçe Bayrağı ile örtüldü. Sezgin ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, çevre il ve ilçelerdeki Fenerbahçeliler Dernek Başkanları, yakınları, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.