Fenerbahçeli doktorlar Salihli'de öğrencileri sevindirdi

Fenerbahçe'ye gönül vermiş doktorların bir araya gelmesiyle kurulan Fenerbahçeli Doktorlar, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hacıbektaşlı Eğitim Kurumu'nda eğitim gören öğrencilere kaban, mont ve ayakkabı yardımında bulunarak sevindirdi.

Kaban, mont ve ayakkabılar öğrencilere dağıtılmak Salihli Fenerbahçeliler Derneği ve Salihlili Fenerbahçeli Doktorlar tarafından Göksel Güntaş'a teslim edildi.

Fenerbahçeli Doktorlar oluşumunun Fenerbahçe'ye gönül vermiş doktorların bir araya gelmesiyle kurulduğunu vurgu yapan Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin, oluşumun tüm Türkiye genelindeki ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduğunu söyledi. Sezgin, Fenerbahçeli doktorların bu kez de Salihli'deki Hacıbektaşlı Eğitim Kurumu'ndaki öğrencileri sevindirdiğini söyledi. Sezgin amaçlarının bir nebzede olsa Fenerbahçe sevgisini aşılamanın yanı sıra en büyük dileklerinin minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görebilmek olduğunu belirtti.

Sezgin, ayrıca öğrencilerin sportif anlamda başarılı olabilmeleri adına okula Fenerium toplarını okula hediye ettiklerini sözlerine ekledi.