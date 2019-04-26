Ferrero bir okulda daha çocukları mutlu etti

Dünyaca ünlü çikolata firması Ferrero'nun üst yönetimi, firmanın Manisa'da başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' kapsamında tadilatlarını gerçekleştirdikleri okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Okulların son durumunu görmek ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi almak amacıyla Ferrero üst yönetimi, Manisa fabrikası ve İstanbul merkez ofis çalışanlarından oluşan bir ekip, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yağcılar Nebahat Ölmez İlkokulunu ve Demirci ilçesi Tekeler Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kazlowski, Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Beniamino Macchiarola, Manisa Fabrika IK Müdürü Zeynep Eren Enç ve Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın'nın katılımıyla okullarda incelemeler gerçekleştirildi. Okulları gezen Ferrero çalışanlarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi ve meraklı sorular sordu. Ferrero yöneticileri ise üretim aşamalarını yerinde görmeleri için öğrencileri fabrikaya davet etti.

Okuldaki eksikliklerin giderilmesinde Ferrero'nun sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Yağcılar Nebahat Ölmez İlkokulu idarecileri heyeti okulda ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Eğitime bir katkı sağlayabildikleri için mutlu olduklarını kaydeden Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Eğitim, memleketin en önemli ihtiyacı. Farklılık oluşturabilmek için de eğitime ve eğitimi iyileştirmeye ihtiyacımız var el birliğiyle. Bizim bir hayalimiz var. Onu beraber gerçekleştirebilirsek çok mutlu oluruz. Dokunduğumuz her okulda kalıcı olarak orada kalmak istiyoruz. Kendi içimizde yaptığımız istişarelerde bu nokta ön plana çıktı. Görüyoruz ki çok başarılı öğrenciler var. Ümit ederiz ki bu başarılı öğrencilerimizin bütün eğitim öğretim hayatı boyunca onların yolculuğunda da onlarla birlikte olalım. Aralarından bir kaç tanesinin çok iyi üniversitelere girebildiğini görebilmek bizleri çok mutlu eder" dedi.

Yerel katkının önemini vurgulayan Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kazlowski ise “Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pek çok sosyal sorumluluk projesi yürütüyoruz. Bu projeler içinde eğitimin bizim için ayrı bir önemi var. Hedefimiz Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarımızın başlattığı ve çığ gibi büyüyen bu projemizin kapsamını yeni okullarla büyütmek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere Ferrero'nun Manisa fabrikasında üretimi yapılan çikolatalarından hediye edildi. Programın sonunda Ferrero üst yönetimi Yağcılar Nebahat Ölmez İlkokulu bahçesinde çocuklarla birlikte badminton ve voleybol oynayarak çocuklarla eğlenceli bir zaman geçirdi.

Proje

'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi, Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarının aktif olarak katıldığı çok yönlü bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında Manisa çevresindeki köy okullarında çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı.

Projenin ilk adımları Ferrero çalışanların katkılarıyla 2014 yılında atıldı. 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi ile köylerindeki okullara gidilmesi ve ihtiyaçların giderilmesi amaçlandı. 'Köyünüzü anlatın, okulun ihtiyaçlarını belirleyelim, birlikte çözelim' düşüncesiyle çalışanlardan öneriler toplandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Manisa Valiliğinin de yönlendirmesiyle 5 okul seçildi ve söz konusu okullarda gerekli yenileme çalışmaları yapıldı.

Yenileme çalışması yapılan okullar

Ferrero'nun 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yunusemre Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu, Alaşehir Karadağ Köy İlkokulu, Demirci Tekeler Ortaokulu, Salihli Başlıoğlu Keskinler İlkokulu ve Selendi Yatılı Ortaokulunda yenileme ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.