Ferrero'nun okullarla gönül bağı devam ediyor

Dünyaca ünlü çikolata firması Ferrero'nun üst yönetimi, firmanın Manisa'da başlattığı 'Hadi gel köyümüze geri dönelim projesi' kapsamında tadilatlarını gerçekleştirdikleri okulları ziyaret ederek, gönül bağını sürdürüyor. Ferrero heyeti kırsal kesimdeki çocukları bu kez hediyeleriyle mutlu etti.

Proje kapsamında Manisa çevresindeki beş köy okulunda çeşitli yenileme ve düzenleme çalışmaları yapan Ferrero'nun üst yönetimi okulların son durumunu görmek ve muhtemel ihtiyaçları ile ilgili bilgi almak amacıyla Salihli Başlıoğlu Keskinler ve Alaşehir Karadağ Köy İlkokullarını ziyaret etti.

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Beniamino Macchiarola, Manisa Fabrika IK Müdürü Zeynep Eren Enç ve Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın'ın katılımıyla okullarda incelemeler gerçekleştirildi. Öğrencilere içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar armağan edilirken, her çantada Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarının çocuklara ithafen yazdıkları özel notlar da yer aldı.

Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarının aktif olarak katıldığı çok yönlü bir sosyal sorumluluk projesi olan “Hadi gel köyümüze geri dönelim” projesi kapsamında Manisa çevresindeki köy okullarında çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı. Yenileme çalışmalarının yapıldığı okullardan biri olan Salihli Başlıoğlu Keskinler İlkokulu'ndaki çocukların yüzü bu sefer Ferrero tarafından verilen hediyelerle güldü. Birleştirilmiş sınıf eğitiminin verildiği tek derslikli ilkokulda eğitim öğretim gören 17 öğrenci firmanın üst yönetimi ile aynı sıralarda ders işledi. Okulun tek öğretmeni olan Recep Butuner firma yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başlıoğlu Keskinler İlkokuluna yapılan ziyaret sonrası projeyi değerlendiren Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Ferrero Manisa fabrikası çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Hadi gel köyümüze geri dönelim' projesi bundan yaklaşık 3 sene önce başladı. Fabrikada çalışan arkadaşlarımız kendi inisiyatifleriyle beraber fabrikada elde ettikleri kazanımların bir kısmını geldikleri köylere geri aktarmak istediler. Bunun için de ilk seçtiğimiz köylerden birisi burası. Bizim şirketin değer verdiği temel prensiplerden bir tanesi beraber çalışıp, beraber ortaya değerler çıkarmak ve sonra da bu ortaya çıkardığımız değerleri tekrar geri kazandırabilmek. İlk başta tamamen çalışanlarımızın kendi gayretleriyle, kendi maddi katkılarıyla başlayan proje, belli bir noktaya geldikten sonra şirket olarak da buna katkı sağlamamız gerektiğini düşündük” dedi.

“Projeyi Karadeniz'de de başlatmak istiyoruz”

Geçen sene okul sayısını artırmaya başladıklarını kaydeden Gümüşlüoğlu şunları söyledi: “Manisa Valiliğiyle de beraber geçen sene 5 okula yenileme çalışması yaptık. Bunların içindeki en küçüklerden bir tanesi Başlıoğlu Keskinler İlkokulu. En büyüğü de Selendi'deki Yatılı Bölge Ortaokulumuz. Bizim için çok mutluluk verici bir proje bu. Çünkü tekrar geri dönüyoruz. Çıktığımız noktaya geri dönüyoruz. Çalışanlarımızın geldiği köye geri dönüp hem onlar adına hem kendi adımıza bir katkı sağlama fırsatı buluyoruz. Benim için de şahsen çok önemli bir proje. Çocukluğunda köylerde olma fırsatını yakalamış insanlardan bir tanesiyim ben. Dolayısıyla tekrar köye geri dönüyor olmak, gerçekten bunun zorluklarını bilen insanlar için daha da anlamlı. Ben bu konuda şanslıyım, o zorlukları bilen biriyim. Sadece Manisa'da da yapmak istemiyoruz bunu. Bizim Türkiye genelinde 7 fabrikamız var, bir tanesi Manisa'da. Onun dışında 6 tanesi Karadeniz'de. Karadeniz'deki fabrikalarımızın etrafında da aynı şekilde bu projeyi başlatmak istiyoruz. Orada da toplamda 1650 çalışanımız var. 1650 çalışanımız demek esasen yüzlerce köye ulaşabiliriz demek. Beraber ortaya çıkardığımız değerlerle beraber bütün çalışanlarımızın köylerine elimizden geldiği kadar valiliklerin, Milli Eğitim Bakanlığının bize bununla ilgili olarak göstereceği yol doğrultusunda destek olmak isteriz.”

Yenileme çalışması yapılan okullar

Proje kapsamında Yunusemre Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu, Alaşehir Karadağ Köy İlkokulu, Demirci Tekeler Ortaokulu, Salihli Başlıoğlu Keskinler İlkokulu ve Selendi Yatılı Ortaokulu.