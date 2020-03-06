İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Festivale korona virüsü düzenlemesi

Bu yıl 480.

düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin gerek toplum sağlığının korunması gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle konser ve eğlence etkinlikleri iptal edildiği öğrenildi. Festivalin en önemli ayağı olan saçım töreniyle ilgili ise komite tarafından görüşüldüğü bildirildi.


UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 480'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali 14-19 Nisan'da yapılması planlanıyor. Festivalle ilgili olarak Manisa Valiliğinde toplanan Manisa Mesir Macunu Festival Komitesi, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle toplum sağlığının korunması gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar konser ve eğlence etkinliklerinin yeniden görüşülmesine neden oldu. Toplantıda konser ve eğlence etkinliklerinin masaya yatıran festival komitesi, festivalin konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edilmesine karar verdi. Komite ayrıca festivalin en önemli bölümü olan Mesir Macunu saçım töreniyle ilgili de görüşmelerini sürdürüyor.


Bu yılki festivalde tarihi Sultan Camii kubbe ve minarelerinden 7 ton Manisa Mesir macunu saçılması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.