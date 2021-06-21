Fetih Mescidi ayağa kaldırılacak

Manisalıların ‘Hacet Dede Türbesi' olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa'nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapının içler acısı halinin İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından gündeme getirilmesinin ardından, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak. Müjdeyi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak birlikte verirken, ilerleyen zamanlarda Manisa Kalesi'nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir projenin daha yürütüleceği açıklandı.

Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Manisa tarihi açısından anlamlı bir protokole imza attı. Manisalıların ‘Hacet Dede Türbesi' olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa'nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, müjdeyi duyurarak, iki kurum arasında yapılan protokole imza attı.

Şehzadeler Belediyesi restorasyon ihalesine çıkacak

İmzalanan protokolün tarihi Manisa Kalesi içerisinde yer alan Fetih Mescidi ile ilgili olduğunu kaydeden Başkan Çelik şu bilgileri verdi: “Bilindiği gibi 1313 yılında Manisa Saruhan Bey tarafından fethedildikten sonra kalenin içerisinde ilk olarak Fetih Mescidi inşa edilmişti. Biz 2014 yılında belediye başkanı seçildikten sonra 2015 yılında üniversiteden hocaların da katılımıyla Manisa Kalesi ve Fetih Mescidi'nin çalışmalarının startını verdik. Ardından kalenin ve mescidin durumuyla ilgili geniş kapsamlı bir dosya hazırlayarak bu dosyayı İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak'a teslim ettik. Bizden bayrağı devraldılar ve ciddi bir emek harcadılar. Tarihi yapılar ile ilgili çalışmalar kolay yapılmıyor. Alan temizliği, sanat tarihi görüşleri alındı ardından röleve ve restorasyon projeleri tamamlandı. Projeler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gitti. Onların da görüşleri alınarak revize dildi ve nihayetinde onaylandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz imzaladığımız protokol ile tüm projeleri Şehzadeler Belediyesi'ne teslim edecek. Biz de kontrollerini yaptıktan sonra Fetih Mescidi'nin restorasyon ihalesine çıkacağız. Fatih Mescidi'ni n aslına uygun şekilde tarihi Manisa Kalesi'nin içerisinde yeniden inşa etmiş olacağız. Bugüne kadar ki yoğun katkı ve emekleri için değerli müdürümüze belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemeyen Manisa Valilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Valiliğimiz yapım sürecinde de bize destek olacak. Allah hayırlısı ile tamamlayıp, açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin. Manisa ve tarihi için hayırlı olsun”

Manisa Kalesi'nin ayakta kalan kısımları için de proje hazırlanacak

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e tarih ve kültüre yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise, “2014 yılından bu yana şehrimizde birçok eserin ayağa kalkmasını sağlamıştır. Bugün de yine şehrimiz için çok önemli yapılardan birisinin ayağa kaldırılması için bir aradayız. Şehzadeler Belediyemizin 2015 yılında başlatmış olduğu çalışmayla Manisa'mız için çok önemli olan Manisa Kalesi ve etrafı bir araştırma yapıldı. Bizler de 2015 yılından itibaren bu geniş çaplı çalışmanın bir bölümünde özel bir çalışma yürüttük. Bu alan yıllarca Hacet Baba Türbesi olarak bilinen, sadece belli başlı eserler ve araştırmalarda gerçek ismi geçen yaklaşık 120 yıldır harap bir şekilde duran, Manisa'nın fethinin hemen ardından Saruhan Bey tarafından inşa ettirilen Kale Mescidi (Fetih Mescidi) ile ilgili uzun, yorucu fakat çok kıymetli bir çalışma yürüttük. Uzun çünkü öncelikle bu alanda mülkiyet sorunları vardı. Daha sonra alanın mevcut durum, temizlik çalışmaları, alan incelemesi yapılması gerekiyordu. Ve işin en önemli kısmı bu yapıya dair elimizde herhangi bir fotoğraf, belge bulunmuyordu. Tüm bu sorunları sabırla çözdük. Ve tam yapıyla ilgili projeleri hazırlama sürecinde arşivlerimizden yapıya dair bir fotoğraf çıktı ve çalışmalarımızı çok hızlandırdı. Daha sonra uzun bir proje çalışması neticesinde bugün yapının ayağa kaldırılması için tüm şartları oluşturmuş olduk. Şimdi ise Manisa Valiliğimiz ve Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'in desteği ile Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu işbirliği ile yapıyı beraberce ayağa kaldıracağız. Ayrıca bu çalışmaların bir devamı olarak yine Manisa Valimizin destekleri ile Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Manisa Kalesi'nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir proje daha yürüteceğiz. Bizlere desteğini hiçbir zamana esirgemeyen Manisa Valimize, Şehzadeler Belediye Başkanımıza ve bu süreçte sabırla bekleyen Manisalılara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmaların yapılmasında bizlere Akademik olarak sürekli destek olan hocalarımıza, ayrıca araştırmalarıyla bizlere katkı sağlayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” dedi.