FETÖ firarisi kadın tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 hapis cezası bulunan kadın jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.G. isimli kadın yakalandı. N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.