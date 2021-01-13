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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 40 bin dolar ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesi merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda halen örgütte faaliyet yürüten ve hücre evlerinde kalan 7 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda halen örgütte faaliyet yürüten ve hücre evlerinde kalan 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 40 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Manisa Turgutlu ilçesi merkezli İzmir, Adana, Aydın illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda halen örgütte faaliyet yürüten ve örgütün hücre evlerinde kalan F.M., M.D., S.D.,S.Ö., A.Ö.K., S.İ.U. ve E.A. gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait çok sayıda doküman, dijital materyal ve 40 bin dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi savcılıktan diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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