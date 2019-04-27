Fettah Can şarkılarıyla Manisalıları mest etti

Manisa'nın 479 yıllık köklü geleneği, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi ve besteci Fettah Can, Manisalı hayranlarıyla buluştu.

Bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, tüm coşkusuyla sürerken, festivalin 5'inci gününün finali Türk Pop Müziği'nin sevilen sesi ve besteci Fettah Can halk konseriyle yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, yabancı ülke temsilcileri, kardeş şehirlerin belediye temsilcileri ve binlerce Manisalı takip etti. Kendi bestelerinin yanı sıra efsaneleşmiş şarkıcıların eserlerini de seslendiren şarkıcı Fettah Can, Manisalıları sahne performansıyla mest etti. Konserin sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Atilla Efendioğlu ve Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, şarkıcıyı performansından dolayı kutlayarak, çiçek ve içerisinde mesir macunu çeşitleri bulunan sepetten takdim etti.