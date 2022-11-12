Fidanlara şehitlerin ismi verildi

Dikilen her bir fidana çocukları tarafından şehidin isim künyesi asıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığında şehitlerin adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, şehit aileleri ve Jandarma Komutanlığı personelinin katıldığı etkinlikte şehitlerin çocukları babalarının adına fidan dikimi gerçekleştirdi. 7 şehit ailesiyle birlikte gerçekleştirilen törende dikilen fidanlara şehitlerin isimlerinin bulunduğu künyeleri de asıldı.

Fidan dikim töreni sonrasında, Vali Yaşar Karadeniz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul tarafından şehitlerin çocuklarına çeşitli hediyeler de verildi.