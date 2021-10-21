Fikri Bayrıl Spor Tesisi hizmete girmek için gün sayıyor

Zaman içerisinde yıpranan ve artık yetersiz durumda olan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya; Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu ile birlikte hummalı bir şekilde yürütülen yenileme çalışmalarını inceledi. Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde kapsamlı bir çalışma başlatmıştık. Burada, kullanım ömrünü tamamlamış bir tribünümüz vardı. İlk olarak, onu yıkarak çalışmalarımıza başladık. Yeni tribünümüzde betonarme imalatlarını yüzde 95 oranında tamamladık. Sahamızda çim serim işlemi bitti. Saha etrafında tel imalatları yapılıyor. Yaklaşık bir ay sonra modern tesisimizi Manisa sporunu kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.