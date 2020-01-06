Filede Manisa derbisini Salihli kazandı

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Manisa Ata Okul Spor'u 3-1 yenerek Manisa derbisini kazanan taraf oldu.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Salihli Belediyespor, ligin 13. hafta maçında Manisa Ata Okul Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini 25- 23 konuk takım aldı. İkinci sette etkili olan Salihli Belediyespor seti 25-16 alarak durumu eşitledi. Üçüncü seti 25-21 ve son seti de 25-20 alan Salihli'nin Sultanları maçı 3-1 kazandı. Salihli Belediyespor, bu galibiyetle 24 puana yükselirken Manisa Ata Okul Spor ise 23 puanda kaldı.

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta 8 Ocak'ta Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediyespor ile karşılaşacak.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, evinde oynadığı maçta Manisa ekibini yenen Salihli Belediyespor'un genç oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ederek başarılar diledi.