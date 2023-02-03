Filenin şampiyonu Ataspor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizasyonunda yapılan 2022-2023 Sezonu Mahalli Lig Küçük Kızlar Voleybol İl birincileri belli oldu. 2022-2023 Mahalli Lig küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan final müsabakaları ile sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan final maçında Turgutlu Hasan Üzmez Spor kulübü'nü 3-1 yenen Ataspor, Manisa şampiyonu oldu.

Birinci olan Ataspor ve ikinci olan Turgutlu Hasan Üzmez Spor Kulübü'ne madalya ve kupalarını Voleybol İl Temsilcisi Güliz Onater tarafından verildi. Ataspor Manisa'yı Türkiye grup müsabakalarında temsil edecek.