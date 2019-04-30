Film senaryosu gibi tatbikat

İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan 4 bin 85 metre uzunluğundaki Sabuncubeli Tüneli'nde gerçekleştirilen kaza ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Adeta film senaryolarını andıran tatbikatta yanan araçtan çıkan dumanlar kısa sürede tünellerin dumanla dolmasına neden olurken çalıştırılan fanlarla tünel içindeki dumanlar saniyeler içinde tahliye edildi.

İzmir ve Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nde Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde İzmir ve Manisa ekiplerinin katıldığı kaza ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca ulaşıma kapatılan Sabuncubeli Tüneli'nde trafik akışı eski yoldan sağlandı.

Senaryo gereği yanan bir araç ve kaza yapan başka bir araç ve araçtan yola savrulan yaralıların olduğu tünelde kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastanelere sevk etti. Yaralılara müdahale sırasında vatandaşların müdahale etmeye çalışması ve görevlilerin güvenlik kordonu oluşturmaya çalışmasının da canlandırıldığı tatbikatta yanan araçtan yükselen dumanlar ise kısa sürede tüneli duman altında bıraktı. İlk olarak fanların ve havalandırma sisteminin çalıştırıldığı tüneldeki dumanlar saniyeler içinde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de alev alev yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık 100 personelin katıldığı tatbikat, gerçek bir kazada Türk halkının davranış usulleri göz önünde bulundurularak şekillendirildi. Tatbikatta yaralıya müdahale etme çalışmaları, yolu açma çalışmaları ve daha önceden eğitim alan kişilerin bu kişilerin müdahalesine izin vermeyerek araçlara yaklaştırmaması gerçekçi bir şekilde canlandırıldı. Tahliye işleminin yapıldığı tatbikatta İzmir ve Manisa ekipleri başarıyla çalışmayı tamamladı. Manisa İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen tatbikata AFAD, Jandarma, Sağlık Müdürlüğü, UMKE, MAT, Emniyet, Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 Komuta Merkezi, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası destek verdi.