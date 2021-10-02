Firari FETÖ şüphelisi Kula'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, emniyet güçlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Polislere farklı bir şahsa ait ehliyet veren şahıs, şüpheli davranışlarda bulununca yakayı ele verdi.

Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsın özel otomobili ile İzmir'den Kula'ya doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. İlçe girişi olan jandarma kavşağında İzmir-Ankara D300 yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı lüks otomobil ile seyir halinde olan M.A. isimli şüpheliyi durdurdu. Polislerin karayolunda yaptığı ilk sorgulamada farklı bir şahsa ait ehliyet veren şahsın hareketlerinden şüphelenen emniyet güçleri, işlemlerin devamı için şahsı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yanında kendisine ait kimlik bulunmadığını beyan eden şüpheli, burada yapılan kimlik sorgulamalarında yakayı ele verdi. Sistem üzerinden yapılan sorgularda terör örgütüne üye olmak' suçundan ağır ceza mahkemelerince aranması bulunduğu ve astsubaylıktan ihraç edildiği tespit edilen şüpheli M.A., suçunu itiraf etti. Firari FETÖ şüphelisi sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Salihli Cezaevine teslim edilecek.