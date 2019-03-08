Firari FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 2 yakalama kararı bulunan gazeteci, sahte kimlikle yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin ve İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararları ile hakkında 2 yakalama emri bulunan Z.Ö.'ye operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY suçlarından firari şüpheli Z.Ö.'nün gazeteci-yazar, Feza Gazetecilik'te editör ve muhabirlik, Aksiyon Dergisi'nde çalıştığı, Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Z.Ö.'nün ikamet ettiği evde yapılan aramalarda Ali Sökel adına düzenlenmiş sahte kimlik ve örgüte ait materyaller ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Z.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.