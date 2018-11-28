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Fırlayan tekerlek işyerine girdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir araçtan koparak fırlayan tekerlek işyerine girdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir araçtan koparak fırlayan tekerlek işyerine girdi. Olayda yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu.


Olay Gaziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, İzmir yönüne gitmekte olan ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki kamyonun tekeri yerinden fırladı. Hızla savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Arif Gürbüz'e ait işyerinin kepengine çarparak içeri girdi. Çapmanın etkisi ile tekerlek, kepengi yerinden kopardı. İşyeri sahibi Gürbüz, sabah işyerine geldiklerinde, davetsiz misafir ile karşılaştıklarını dile getirdi.

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