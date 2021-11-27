Fırtınada devrilen ağaçlar anında kaldırıldı

Manisa'da dün akşam etkili olan fırtınada çok sayıda ağaç devrilirken Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri gece boyunca mağduriyet yaşanmaması için çalıştı. Devrilen ağaçlar ekipler tarafından anında kaldırılırken Şehzadeler ilçesinde devrilen ağaçlardan biri park halindeki otomobilde maddi hasara neden oldu.

Dün akşam saatlerine Manisa merkezde etkili olan fırtınaya karşı Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Şehzadeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeni ile Kocatepe Mahallesinde devrilen ağaçlar hızlı müdahale ile ekipler tarafından kaldırıldı. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki otomobilde maddi hasara neden oldu. Gelen ihbarlara anında müdahale eden Şehzadeler Belediyesi ekipleri Kamilsu Caddesinde kuvvetli rüzgar nedeni ile kırılan ağacı da olumsuzluk yaşanmaması için hızlı bir şekilde kaldırdı.

Yunusemre Belediyesi ise kurduğu Acil Durum Ekipleriyle gece boyu vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalıştı. Yunusemre Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde düşen ağaçlara, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için anında müdahale etti.