Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek

Üreticileri bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, üretimin devam etmesi için naylonları zarar gören üreticiye destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kırkağaç ve Selendi ilçelerinde belirlenen 25 adet seraya hasar verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de bu zor günlerinde üreticiyi yalnız bırakmadı. Seraların zarar gören naylonları yerine kısa sürede üreticiye yeni naylonları teslim eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üretimin devam etmesini ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi sağladı. Üreticiye yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “2016 yılında başlattığımız yüzde 75 hibeli sera desteğiyle şehrimizde dört mevsim üretimin sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına 25 üreticimizin sera naylonlarına zarar verdi. Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kırkağaç ve Selendi ilçelerinde bulunan seralarda üretimin devam etmesi için 14 bin metrekare yeni sera naylonlarını üreticilerimize teslim ettik. Yapılan çalışmayla üretimin devam etmesini sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üreticiye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.