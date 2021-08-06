Fırtınada zarar gören seralar bakıma alındı

24 Haziran'da meydana gelen şiddetli fırtınada, Kırkağaç Gördes, Demirci, Köprübaşı ve Kula ilçelerinde 14 sera zarar gördü. Üreticiyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kullanılmaz hale gelen seralarda yerinde hasar tespiti yaparak, hızla onarım çalışmasına başladı. Seralarda bakım ve onarım çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanarak üreticilere teslim edileceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “2016 yılında başladığımız örtü altı yetiştirildiği projesinde, bugüne kadar 324 seranın kurulumunu yaparak üreticimize teslim ettik. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan şiddetli fırtınada Kırkağaç, Gördes, Demirci, Köprübaşı ve Kula ilçelerinde 14 sera zarar gördü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla, biz de bu seralarda yerinde hasar tespit çalışmasına başladık. Naylonları yırtılan ve yıkılarak kullanılamaz hale gelen seralarda kısa süre içerisinde bakım ve onarım çalışmasını tamamlayarak tekrar üreticimize teslim edeceğiz” dedi.