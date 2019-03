Fıtık ameliyatı için hastaneye giden küçük çocuğun testisinin alındığını iddia edildi

Manisa'da 2016 yılında prematüre olarak doğan ve doğumdan yaklaşık 2 ay sonra kasık fıtığı ameliyatı olan 3 yaşındaki Kaan Can Sezer'in ameliyat sırasında sol testisinin de alındığı iddia edildi. Sezer çifti ameliyatı yapan doktordan şikayetçi olurken, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan iki çocuklu Kerem-Hatice Sezer çifti 3 yaşındaki küçük oğulları Kaan Can Sezer'i sünnet ettirmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü. Doktor tarafından yapılan muayene sonrası minik çocuğun sol testisinin olmadığı ve ameliyatı yapan doktora götürülmesi istendi. Hayatlarının şokunu yaşayan Sezer çifti ameliyatı yapan doktor hakkında hem şikayetçi oldu hem de olayı yargıya taşıdı.

Biri 4 yaşında Yağız, diğeri 3 yaşında Kaan Can isimli iki erkek çocuğu bulunan Sezer çifti, küçük oğullarının sol testisinin henüz 2 aylıkken yapılan kasık fıtığı ameliyatında alındığını yaklaşık 3 yıl sonra öğrenmenin şokunu yaşadı. Durumun şokunu yaşanan baba Kerem Sezer, önce ameliyat raporlarına ve ameliyatı yapan doktora ulaştı ardından da konuyu adli makamlara taşıdı. Baba Sezer, "Çocuğum sekiz aylıkken dünyaya geldi. Bir ay küvezde yattı. Hastaneden çıktıktan bir ay sonra Merkezefendi Devlet Hastanesine acile götürdük. Bizim çocuğumuzu ertesi gün çocuk cerrahisine sevk ettiler. Doktor hanımın yanına gittik, ameliyat olması gerekiyor dediler ve kan değerleri alınarak ertesi gün ameliyat edildi. Aynı gün de taburcu edildi. Benim çocuğum küvezden çıktığı için kan değerleri de çok aşırı derecede düşük olduğu halde ameliyat ettiğini, biz fıtık ameliyatı olduğunu biliyorduk. Meğersem çocuk yumurtalık ameliyatı da görmüş. Bunları biz geçtiğimiz bir buçuk ay öncesi Celal Bayar'a sünnet için götürdük orada öğrendik her şeyi. Oradaki profesör doktor dedi ki 'Bu çocuğu kim ameliyat ettiyse ona götürün.' Biz sonra ameliyatı yapan doktora götürdük yine. Dedik ki bu çocuğun yumurtası yok. Bize dedi ki 'Ben çocuğun yumurtasını indirdim bağladım' diye raporu var dedi. Biz de o zaman bize göster dedik. Ultrasonlar çekildi, bütün doktorlar baktı, başka doktorlara da gittik bu çocuğun hiçbir şekilde yumurtası yok. Doğduğunda çocuğun iki tane yumurtalı olduğuna dair raporları var, ne olduğu belirsiz şu an. Belli değil yani. Şuan adli mercilere de şikayetimiz var, cumhurbaşkanlığına da şikayetimiz var, İl Sağlık Müdürlüğüne de şikayetimiz var. Biz bu doktordan şikayetçiyiz. Benim çocuğum normal bir çocuk değil. Küvezden çıktıktan 20 gün sonra bile benim çocuğumu ameliyata alması bile sakıncalı ama yaptı, aldı, tamam kan değerleri çok düşükken niye ameliyat ettin? Ettin, o da güzel, niye taburcu ettin? Niye çocuk servisine başka birime aktarmadın? Bize hiçbir şekilde de bilgi vermiyor kendisi" dedi.

"Bir buçuk ay önce öğrendik"

Yaşanan olayları ise geçen onca zamanın ardından sadece bir buçuk ay önce öğrendiklerini kaydeden baba Sezer şunları söyledi:

"Çocuğumuz 2016 yılında ameliyat oldu. Biz sünnet için Celal Bayar Üniversite Hastanesine gidiyoruz, orada 'Bu çocuk ne ameliyatı geçirdi' diye sordular, biz de fıtık ameliyatı geçirdi dedik. 'Bu çocuğun yumurtası yok dediler' şaşırdık. Aynı gün orada çocuğun ultrasonları çekildi, çocuğun yumurtası bulunamadı. Oradaki çocuk cerrahisi profesörü 'Bu çocuğu kim ameliyat ettiyse ona götürün' dedi biz de aynı gün ameliyatı yapan doktorun yanına gittik. Doktor bize 15 gün sonraya ultrason randevusu verdi. 15 gün sonra gittik yine yumurtası bulunamadı. Karın bölgesinde de olmadığı tespit edildi. Benim çocuğum şuanda tek yumurtalıklı, ileride çocuğu olup olmayacağını da bilemiyoruz. Durum bu yani. Sol yumurtalığı yok. Sol yumurtalığın altından bir ameliyat görmüş, sol kasığından görmüş. Sol kasıkta da hafif bir çizik var ama biz ameliyattan sonra dikişleri için kendisine götürdüğümüzde 'Dikişleri kendisi düşecek' dedi. Bizim yumurtalıktan haberimiz yok tabii. Biz ne zaman bu raporları Celal Bayar'daki doktorun söylemesinin ardından bir buçuk ay önce toparladık, biz her şeyi o zaman öğrendik."

"Benim canım yandı, başka vatandaşların canı yanmasın"

Ameliyatı yapan doktorun bir hata yaptığını ancak hatasını da kabul etmediğini kaydeden anne Hatice Sezer ise şunları söyledi:

"Doktor bir hata yaptı, hatasını da kabul etmiyor. Gidiyoruz yanına 'Hatanız varsa söyleyin biz de ona göre çocuğumuzun derdine çare arayalım deva bulalım' diyoruz. Bizim karşımıza geçip 'Ne istiyorsunuz benden' demesi benim kafamı iyice bulandırdı. Öğrendiğimde şok oldum. Ne yapabilirim ki? Çocuğumu sünnet için götürmüşüm şok oldum. Oradan oraya koşturdum iki çocuğumla birlikte ne yapacağımızı bilemedik. Doktor hanımdan da bir bilgi bekliyoruz. Hiçbir bilgi vermiyor bize. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Benim canım yandı, başka vatandaşların canı yanmasın diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Sünnet de yaptıramadık, yaptıramıyoruz çünkü Manisa'da hiçbir cerrah kabul etmiyor bizi artık. Sünnet sürecinin nasıl olacağını bilmiyoruz. İzmir'de mi yoksa başka bir şehirde mi olacak bilmiyorum. Bir şekilde yaptıracağız. Çocuğumun kan değerleri o zaman da düşüktü hala daha düşük ve çocuğum kendini toparlayamıyor. Doktorun bir hatası benim çocuğumun nelerine mal oldu" diye konuştu.

Doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Z.E.T. hakkında ise Sağlık Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.