Forum Magnesia'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Manisa'nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia, küçük büyük tüm misafirlerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gerçekleştirdiği coşkulu etkinliklerde ağırladı.

Forum Magnesia'nın etkinlikleri kapsamında “Sevgi Sanatı” isimli kitabında on farklı hikayeyle anne-baba-çocuk ekseninde her noktaya dokunan, çocuk yetiştirmenin bir sanat olduğunu bir kez daha vurgulayan Dr. Hatice Korkmaz, Forum Magnesia D&R mağazasında okurlarıyla buluştu. Daha sonra Hedef Koleji Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 30 kişilik ritim grubunun gösterisiyle başlayan bayram kutlamaları, saat 18.00'de İzmir Türkiye Koleji'nin okul bandosunun ve korosunun Cumhuriyet marşlarını seslendirmesiyle devam etti. Program halaydan baleye doğu ve batının değerlerinin sergilendiği bir dans gösterisiyle sona erdi. Ayrıca Forum Magnesia gün boyunca tüm ziyaretçilerine Türk bayrağı da hediye etti.