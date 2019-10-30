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Forum Magnesia'da anlamlı etkinlik

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenciler tarafından konser verildi.


Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılını dolu dolu geçirdi. Alışveriş merkezi içerisinde kurulan sahnede öğrenciler tarafından konser etkinliği düzenlendi. Özel bir kolej öğrencileri tarafından düzenlenen konserde öğrencilerin sergilediği dans gösterileri de izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konserde Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra öğrencilerin bestelediği rap müzik türündeki eserler de seslendirildi.

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