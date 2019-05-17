Forum Magnesia'da gençlere özel coşkulu kutlama

Manisa'nın çekim merkezi Forum Magnesia'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel program gerçekleştirilecek. 18 Mayıs Cumartesi çeşitli spor gösterileri, yüz boyama ve koro dinletileriyle gerçekleştirilecek kutlamalarla bayram coşkusu Forum Magnesia'da yaşanacak.

Ziyaretçilerine yıl boyu keyifli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunan Forum Magnesia, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına özel, 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

18 Mayıs Cumartesi günü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle saat 13.00'te başlayacak spor gösterileri, ziyaretçilere benzersiz gösteriler sunacak. Boks, matrak savunma sanatı, bilek güreşi ve mini basketbol gibi keyifli spor gösterilerinin yanı sıra ziyaretçi miniklere özel yüz boyama aktivitesi de gerçekleştirilecek.

Forum Magnesia yöneticileri ailece coşkulu bir bayram kutlaması yaşamak isteyenleri bu hafta sonunu Forum Magnesia'da geçirmeye davet etti.